شاهد.. إيمان العاصي في إطلالة جذابة بالكاجوال

محمد الخرو
ظهرت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة جذابة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
ونشرت "العاصي" مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية عبر "إنستجرام" نالت إعجاب متابعيها.
وخاضت إيمان العاصي السباق الرمضاني الماضي 2018 بمسلسل "قانون عمر" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.
"قانون عمر" بطولة حمادة هلال ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمي وفاطمة ناصر ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين، وآخرون، وتأليف فداء شندويلي، وإخراج أحمد شفيق.
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