وزيرة البيئة تزف بشرى سارة للمواطنين

12 يناير 2019 - 09:55 ص

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة بدأت في رفع التراكمات من خلال منظومة جديدة لجمع القمامة من كل المحافظات خاصة ذات الاختناقات.

وقالت ياسمين خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، إن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة يقوم على وضع منظومة للتخلص من القمامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة.

وتابعت وزيرة البيئة أن هناك وحدة تدخل سريع داخل كل المحافظات تعمل على جمع التراكمات من المناطق المختلفة، بالإضافة لخطة كبرى لغلق مقالب القمامة.