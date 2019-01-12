» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة

12 يناير 2019 - 09:51 ص

يختتم فريق الزمالك تدريباته، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية استعدادًا لمواجهة اتحاد طنجة، والمقرر لها غداً الأحد فى ذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويجتمع «جروس» باللاعبين قبل المران الأخير، لشرح خطة المباراة بعد وقوفه على نقاط القوة والضعف فى الفريق المغربى، وركز الجهاز الفنى للفريق على تدريب اللاعبين على كيفية إتقان إرسال الكرات العرضية كأحد الأسلحة القوية التى يمكن الاعتماد عليها لاختراق دفاع اتحاد طنجة، وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين ضرورة الدقة والإتقان فى إرسال العرضيات السريعة، بجانب لعب الكرة من لمسة واحدة.