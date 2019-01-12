  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
السترات الصفراء

السبت التاسع لـ"السترات الصفراء" بشوارع باريس

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و "فرج فودة"

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و"فرج فودة"

من الانفجار

شاهد.. الصور الأولى لانفجار باريس

الفتاة السعودية رهف

السعودية الهاربة توجه رسالة من على متن طائرة كندا

صلاح

عبد الغني يسخر من هدفي "صلاح" فى مونديال روسيا

سونيا الفرجاني

شاعرة تونسية: يجب إلغاء النشيد الوطني.."كاتبه مصري"

ليفربول

ليفربول صلاح يسعى لعودة الانتصارات أمام برايتون

إبراهيم : يجب أن يتعلم الإسلاميون من " البابا تواضروس"

إبراهيم: يجب أن يتعلم الإسلاميون من "البابا تواضروس"

الأهلى

الموعد والقنوات الناقلة للقاء الأهلي وفيتا كلوب

حادث

مصرع 6 مصريين فى حادث سير بالكويت

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بعثة الزمالك تطير إلى المغرب لمواجهة اتحاد طنجة

#

الزمالك يواصل استعداداته لاتحاد طنجة

#

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة

#

الزمالك يختتم تدريباته قبل السفر لمواجهة القطن

يختتم فريق الزمالك تدريباته، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية استعدادًا لمواجهة اتحاد طنجة، والمقرر لها غداً الأحد فى ذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويجتمع «جروس» باللاعبين قبل المران الأخير، لشرح خطة المباراة بعد وقوفه على نقاط القوة والضعف فى الفريق المغربى، وركز الجهاز الفنى للفريق على تدريب اللاعبين على كيفية إتقان إرسال الكرات العرضية كأحد الأسلحة القوية التى يمكن الاعتماد عليها لاختراق دفاع اتحاد طنجة، وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين ضرورة الدقة والإتقان فى إرسال العرضيات السريعة، بجانب لعب الكرة من لمسة واحدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار قوى فى العاصمة باريس
» إيفانكا ترامب تستعد للترشح لرئاسة البنك الدولى
» أول رد من "الهجرة" على وفاة 6 مصريين بالكويت
» رانيا يوسف: هكذا اكتشفت خيانة زوجي
» تشكيل الأهلى "المعدل" لمواجهة فيتا كلوب
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة
» مؤلفة "لا تظلموا الملبن" تكشف مفاجأة عن كتابها
» شاهد .. السبكي ينفذ مشاهد "الأكشن" بنفسه في فيلمه الجديد
» نقل فنان شاب للمستشفى وجمهوره قلق
» نجل فنان شهير: والدي لم يكن يهوديا بل عاش ومات مسلمًا
» حقيقة انتقال مدافع "طلائع الجيش" إلى الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان