إزالة 213 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بـ5 محافظات

12 يناير 2019 - 09:51 ص

شنت وزارة التنمية المحلية مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالأمس، وتمت إزالة 213 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف بمديريات القليوبية والشرقية وبني سويف والأقصر والمنيا.

جدير بالذكر تعاونت وزارة الداخلية والتنمية المحلية فى هذه الحملة لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة الدولة.