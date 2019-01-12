  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
السترات الصفراء

السبت التاسع لـ"السترات الصفراء" بشوارع باريس

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و "فرج فودة"

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و"فرج فودة"

من الانفجار

شاهد.. الصور الأولى لانفجار باريس

الفتاة السعودية رهف

السعودية الهاربة توجه رسالة من على متن طائرة كندا

صلاح

عبد الغني يسخر من هدفي "صلاح" فى مونديال روسيا

سونيا الفرجاني

شاعرة تونسية: يجب إلغاء النشيد الوطني.."كاتبه مصري"

ليفربول

ليفربول صلاح يسعى لعودة الانتصارات أمام برايتون

إبراهيم : يجب أن يتعلم الإسلاميون من " البابا تواضروس"

إبراهيم: يجب أن يتعلم الإسلاميون من "البابا تواضروس"

الأهلى

الموعد والقنوات الناقلة للقاء الأهلي وفيتا كلوب

حادث

مصرع 6 مصريين فى حادث سير بالكويت

إزالة 213 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بـ5 محافظات

آخر الأخبار

ازلة تعديت
ازلة تعديت

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«صفاء الهاشم» تشن هجومًا جديدًا على العمال الوافدين: محتلون

#

إزالة 94 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ومجرى نهر النيل

#

إزالة 1000 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

#

إزالة 33 حالة تعدٍ على أملاك الري والأوقاف بسمنود

شنت وزارة التنمية المحلية مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالأمس، وتمت إزالة  213 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف بمديريات القليوبية والشرقية وبني سويف والأقصر والمنيا.

جدير بالذكر تعاونت وزارة الداخلية والتنمية المحلية فى هذه الحملة لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة الدولة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار قوى فى العاصمة باريس
» إيفانكا ترامب تستعد للترشح لرئاسة البنك الدولى
» أول رد من "الهجرة" على وفاة 6 مصريين بالكويت
» رانيا يوسف: هكذا اكتشفت خيانة زوجي
» تشكيل الأهلى "المعدل" لمواجهة فيتا كلوب
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة
» مؤلفة "لا تظلموا الملبن" تكشف مفاجأة عن كتابها
» شاهد .. السبكي ينفذ مشاهد "الأكشن" بنفسه في فيلمه الجديد
» نقل فنان شاب للمستشفى وجمهوره قلق
» نجل فنان شهير: والدي لم يكن يهوديا بل عاش ومات مسلمًا
» حقيقة انتقال مدافع "طلائع الجيش" إلى الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان