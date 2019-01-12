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مؤلفة "لا تظلموا الملبن" تكشف مفاجأة عن كتابها

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حسناء الحسن، مؤلفة كتاب "لا تظلموا الملبن"
حسناء الحسن، مؤلفة كتاب "لا تظلموا الملبن"

إيمان هاني

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أكدت حسناء الحسن، مؤلفة كتاب "لا تظلموا الملبن"، حصولها على موافقة وزارة الثقافة والجهات الرقابية على طبع الكتاب وتداوله في السوق، بحسب قولها.

وقالت "الحسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع سعيد حساسين،: "أنا سجلت اسم الكتاب في الشهر العقاري كبرنامج تليفزيوني وكاسم كتاب وبرنامج إذاعي".

وتابعت الكاتبة: "اسم الكتاب عادي للغاية، بنقول كلنا في الشارع انتي زي الملبن أو انتي زي العسل"، وبسؤالها من قبل الإعلامي هل تقلبين أن يُقال لابنتك يا ملبن؟، أجابت: "أه أيه المشكلة؟".

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