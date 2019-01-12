خطة "الصحة" للمرحلة الثالثة من مبادرة فيروس سى فى 7 محافظات

12 يناير 2019 - 09:42 ص

وجهت هالة زايد وزيرة الصحة وكلاء الوزارة بالسبع محافظات المحددة لبدء المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة بضرورة الوصول إلى الأعداد المستهدفة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحافظين والمجتمع المدني لدعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة.

وأكدت فى اجتماع لها عقد بالأمس في ديوان عام الوزارة توفير كل سبل الدعم من الوزارة لكل المحافظات، بما يحقق النتائج المرجوة، مشيدة بما يتم تحقيقه في المبادرة الرئاسية، والذي يعكس مدى وعي المواطنين اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة للاطمئنان على أنفسهم وأسرهم، موضحة أنه تم فحص 26 مليون مواطن حتى الآن، منذ انطلاق المبادرة في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية ستنطلق في الأول من مارس المقبل، وتستمر حتى 30 أبريل 2019، وذلك في 7 محافظات، هي: الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنـــا، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب الفرق الطبية المشاركة في المرحلة الثالثة مطلع أول شهر فبراير القادم.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول تحديد أعداد الفرق الطبية والإشرافية وأماكن تواجدهم والنقاط المتحركة، وأماكن وحدات العلاج، فضلا عن تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات لهم، سواء للمستلزمات الطبية، أو اللوجستيات، والتغلب على أي تحديات في تسجيل بيانات المواطنين، بالإضافة إلى تجهيزات أماكن تواجد الفرق الطبية، وفقا للمعايير المطلوبة من أجهزة كمبيوتر لإدخال البيانات وأماكن مريحة لانتظار المواطنين، وتوفير عدد كافٍ من كواشف المسح الخاصة بفيروس “سي”، بالإضافة إلى أجهزة الضغط والسكر.

وتابع أن العمل مستمر فى 88 نقطة ثابتة في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، موزعة كالتالي 18 نقطة مسح بمحافظة البحيرة، و10 نقاط مسح بالإسكندرية، و5 نقاط مسح ببورسعيد، و10 نقاط مسح بالقليوبية، و14 نقطة مسح بأسيوط، و5 نقاط مسح بمطروح، و10 نقاط مسح بالفيوم، و11 نقطة مسح بدمياط، و5 نقاط مسح بجنوب سيناء.

وأشار إلى أن استمرار تلك النقاط يأتي في إطار الحرص الدولة على الوصول إلى كل المواطنين ومسحهم، بما يضمن تلقيهم الخدمة الطبية بالمجان.

وأضاف أن خصص 210 مراكز لعلاج الأمراض غير السارية ضمن حملة “100 مليون صحة” للمرحلتين الأولى والثانية، منها 39 مركزا بمحافظة القاهرة، و11 مركزا بسوهاج، و6 مراكز ببني سويف، و12 مركزا بالمنوفية، و6 مراكز بالبحر الأحمر، و5 مراكز بالأقصر، و11 مركزا بكفر الشيخ، و8 مراكز بالسويس، و5 مراكز بشمال سيناء، و6 مراكز بالإسماعيلية، و7 مراكز بأسوان، و6 بجنوب سيناء، و11 مركزا بأسيوط، و19 مركزا بالبحيرة، و7 مراكز بمطروح.

وأشار إلى تخصيص 17 مركزا بالإسكندرية، و6 مراكز بالفيوم، و11 مركزا بالقليوبية، ومركزين ببورسعيد، و15 مركزا بدمياط، بالإضافة إلى أنه جار تحديد مراكز علاج الأمراض غير السارية في محافظات المرحلة الثالثة، مؤكدًا أن جميع أدوية الأمراض غير السارية متوفرة في مراكز ومستشفيات الوزارة.

وذكر أنه تُراقب أعمال الحملة داخليًا وخارجيًا من خلال قائمة المؤشرات الخاصة بوزارة الصحة والسكان وأعضاء لجنة الفيروسات الكبدية ومنسقي قطاع الرعاية الأساسية، كما تُقيّم الحملة دوليًا من خلال “منظمة الصحة العالمية” و”صندوق تحيا مصر”، وذلك من خلال متابعة أعمال الحملة بما يتناسب مع المعايير العالمية في عملية المسح.?