مصرع 6 مصريين فى حادث سير بالكويت

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الكويت

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مصريين

سير

لقي ستة مصريين مصرعهم وأصيب 5 كويتيين، في حادث سير مروع على أحد الطرق السريعة بالكويت.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغًا، بوقوع حادث سير مروع على طريق 500، المؤدي إلى مزارع الوفرة، وبالانتقال والفحص، تبين تصادم سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، بسيارة أجرة (تاكسي) يستقلها وافدون، وجهًا لوجه.

وأسفر الحادث عن وفاة جميع مستقلي السيارة الأجرة، والذين تبين بعد فحص هوياتهم، أنهم جميعًا مصريون، بالإضافة إلى إصابة 5 كويتيين من مستقلي السيارة الأخرى؛ حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتسليم جثث المتوفين إلى الأدلة الجنائية.

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