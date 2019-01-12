  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:58 ص
بحث متقدم
إبراهيم : يجب أن يتعلم الإسلاميون من " البابا تواضروس"

إبراهيم: يجب أن يتعلم الإسلاميون من "البابا تواضروس"

الأهلى

الموعد والقنوات الناقلة للقاء الأهلي وفيتا كلوب

حادث

مصرع 6 مصريين فى حادث سير بالكويت

داعية سعودي يمدح " القحطاني " بقصيدة شعرية

داعية سعودي يمدح "القحطاني" بقصيدة شعرية

صلاح وكلوب

"صلاح" و"كلوب" يحصدان جائزة جديدة

الدولار يقترب من الـ20 جنيهًا

أسعار الدولار في البنوك

حمدي فتحي

تعرف على اللاعب الوحيد الذي سيتعاقد معه الأهلي قبل غلق الانتقالات

تريكة

موقف محرج لـ"أبو تريكة" .. وهكذا حاول تدارك الأمر

نهى العمروسي

العمروسي تكشف السبب الحقيقي لتركها الفن: أشياء قليلة الأدب

تركي آل الشيخ

حقيقة تصريحات "آل الشيخ" بانتقال "كينو" و "بكري" للأهلي مجانا

"لا تظلموا الملبن".. تشغل النار فى أستوديو حساسين

آخر الأخبار

"لاتظلموا الملبن"
"لاتظلموا الملبن"

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مؤلفة "لا تظلموا الملبن" تكشف مفاجأة عن كتابها

#

عامل يقتل منتقبة فى شوارع المرج

#

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

#

حكومة الجزر المنعزلة

اندلعت مشادة كلامية حادة وصلت لحد التطاول اللفظي بين المحامي نبيه الوحش، وصاحبة كتاب "لا تظلموا الملبن"، على الهواء.

وقال الوحش في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع الإعلامي سعيد حساسين: "تريد أن تمشي المرأة المصرية ببنطلون مقطوع، هو ده الملبن يعني اللي أنتي عايزة تنشريه".

وأضاف "الوحش": "هي من حسناء دي أصلاً، دي نكرة ومش من مستوى فكري".

وتوعد "الوحش" صاحبة الكتاب، قائلا: "عمالة تعكي في الكلام، وإن شاء الله هيتم مصادرة الكتاب"، فانفعلت "حسناء": "هو أنا اللي بدعو الستات للتحرش"، فقاطعها الوحش بقوله: "انتي عبيطة ولا أيه؟".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. السبكي ينفذ مشاهد "الأكشن" بنفسه في فيلمه الجديد
» نقل فنان شاب للمستشفى وجمهوره قلق
» نجل فنان شهير: والدي لم يكن يهوديا بل عاش ومات مسلمًا
» حقيقة انتقال مدافع "طلائع الجيش" إلى الأهلي
» ميادة بعد قتل زوجها: كان عايز يحرمني من عشيقي
» الأمن يضبط سيدة وابنها داخل شقة دعارة
» دراسة تكشف معلومة صادمة عن "بوصلة الأرض"
» هذا ما قاله "صلاح" عن "ماني" وأفضل أهدافه
» ماذا قالت هيفا وهبي عن مواصفات شريك حياتها؟
» ماجدة زكي تكشف سر غيابها عن الجمهور
» إخلاء محاكم في عدد من المدن الألمانية لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان