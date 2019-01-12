"لا تظلموا الملبن".. تشغل النار فى أستوديو حساسين

12 يناير 2019 - 09:39 ص

اندلعت مشادة كلامية حادة وصلت لحد التطاول اللفظي بين المحامي نبيه الوحش، وصاحبة كتاب "لا تظلموا الملبن"، على الهواء.

وقال الوحش في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع الإعلامي سعيد حساسين: "تريد أن تمشي المرأة المصرية ببنطلون مقطوع، هو ده الملبن يعني اللي أنتي عايزة تنشريه".

وأضاف "الوحش": "هي من حسناء دي أصلاً، دي نكرة ومش من مستوى فكري".

وتوعد "الوحش" صاحبة الكتاب، قائلا: "عمالة تعكي في الكلام، وإن شاء الله هيتم مصادرة الكتاب"، فانفعلت "حسناء": "هو أنا اللي بدعو الستات للتحرش"، فقاطعها الوحش بقوله: "انتي عبيطة ولا أيه؟".