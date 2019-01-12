طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 9 درجات

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات برودة الجو على كل أنحاء الجمهورية اليوم السبت 12 يناير.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد ويكون دافئًا على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار غربًا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد والقاهرة فى نهاية الفترة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 21

شبين الكوم 08 20

طنطا 08 20

دمنهور 07 19

الإسكندرية 07 19

بلطيم 08 19

مطروح 06 19

السلوم 05 17

سيوة 04 19

بورسعيد 10 19

دمياط 10 19

الزقازيق 04 21

الإسماعيلية 04 21

السويس 09 20

العريش 04 18

رفح 05 18

رأس سدر 10 19

نخل 06 20

نويبع 15 22

طابا 10 20

كاترين 07 18

الطور 08 21

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 08 21

بني سويف 07 21

المنيا 08 21

أسيوط 06 22

سوهاج 08 23

قنا 09 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 25

أبوسمبل 09 24

الوادي الجديد 06 22

شلاتين 14 25

أبو رماد 13 24

رأس حدربة 14 22

حلايب 15 23


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