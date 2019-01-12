داعية سعودي يمدح " القحطاني " بقصيدة شعرية

12 يناير 2019 - 09:33 ص

استنكر الداعية السعودي نايف العساكر، الهجوم على المستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، المتهم بتدبير عملية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكتب العساكر على حسابه في "تويتر": "لماذا الهجوم على سعود القحطاني من الإعلام القطري والإخواني؟"، "لما كان القحطاني مرعبًا للإرهابيين.. ودائمًا حاولوا تسليط إعلامهم عليه".

وأضاف مادحًا: القحطاني بأبيات من الشعر قائلا:

سل عن بني قحطان كيف فعالهم

يــوم الهيـاج إذا التـقى الزحفـان

يهوي فصيـح القـول من لهــواته

كـالصخـر يهبـط من ذرى كهـلان

وكتب أحد رواد "تويتر": "شكرًا أستاذ نايف على هذا الإطراء لقبيلة قحطان على وجه العموم ولمعالي المستشار سعود القحطاني على وجه الخصوص والله يعز دولتنا وينصر ولاة الأمر ويعزهم ويرفع شأنهم".

وغرد آخر: "استغرب من شخص قريب من أصحاب القرار مثلك إنه يكون خطابه بهذا المستوى".

(سل عن بني قحطان) هل كان سعود يمثل قبيلته أم يمثل الوطن.. والغريب أن لسعود أغنية كانت تبث يوميًا على mbc يشيد فيها بقبيلته مع العلم أن جميع القبائل ساهمت عن الدفاع عن الوطن وبنائه ولكن في حضرة الوطن تغيب القبيلة".