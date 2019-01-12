الموعد والقنوات الناقلة للقاء الأهلي وفيتا كلوب

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يستضيف النادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولى، فى التاسعة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، فى مستهل مشواره الأفريقي بدوري المجموعات.  

وتُعرض المباراة الأهلي على قناة BEINSPORT HD 1 حصريًا باعتبارها المالك الوحيد لحقوق البث عليهما.

وسوف تذاع على البث الأرضي للقناة الثانية المصرية وكذلك "نايل سبورت" كونهما تابعتين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

ويسعى لاسارتي المدير الفني للأهلي، لتحقيق أفضل بداية ممكنة بدور المجموعات من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة من أجل تأكيد قدرته على الفوز باللقب الإفريقي الذى عجز الأهلى عن الفوز به في آخر نسختين.

ويحضر المباراة  نحو ما يقرب لـ 10 آلاف مشجع، وفقا لما حددته الجهات الأمنية.


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