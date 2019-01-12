"صلاح" و"كلوب" يحصدان جائزة جديدة

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محمد صلاح

ليفربول

الريدز

نيوكاسل

شاكيري

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضى، كما حصد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ"الريدز" أفضل مدرب عن نفس الشهر، جاء ذلك في التصويت الذي جرى لاختيار الأفضل داخل الفريق.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول على الانترنت أن اللاعب المصري حصل على جائزة أفضل لاعب داخل مركز تدريبات ميلوود، بعدما تفوق في التصويت على فيرجل فان دايك، وشاكيري.

وأحرز محمد صلاح 7 أهداف في 8 مباريات لعبها خلال شهر ديسمبر، ليساعد ليفربول في مشواره من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف أمام بورنموث، بالإضافة إلى هدف الفوز الوحيد في دوري الأبطال على نابولي، وعرف الطريق نحو شباك نيوكاسل وأرسنال خلال أخر شهر بعام 2018.


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