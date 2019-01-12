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شاهد .. السبكي ينفذ مشاهد "الأكشن" بنفسه في فيلمه الجديد

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السبكي
السبكي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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محمد السبكي

نشر المنتج محمد السبكي صورًا له أثناء تصوير فيلم جديد من إنتاجه تحت عنوان "حملة فرعون" ، حيث ظهر السبكي وهو يؤدي بعض مشاهد الأكشن بنفسه لإظهار وجهة نظره للمخرج.

تدور أحداث فيلم "حملة فرعون" حول شاب يدعي "يحيى" الشهير بـ"فرعون"، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه لسوريا لتحرير حبيبته، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، وعلى رأسهم الفنان عمرو سعد، محمود عبد المغني، حمدي الميرغني، محمد لطفي، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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