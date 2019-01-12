موقف محرج لـ"أبو تريكة" .. وهكذا حاول تدارك الأمر

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مورينيو

ابو تريكة

تعرض النجم محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والأهلي - لموقف محرج ومضحك في نفس الوقت وذلك بعد إعلان شبكة "بي إن سبورت" التعاقد مع البرتغالي "جوزيه مورينيو" لتحليل المباريات على شاشتها .

وكان "تريكة" شن هجومًا قاسيا عبر حلقات متعددة على "مورينيو" ، واصفًا إياه مرة بأنه "كموبايل النوكيا في عصر الآيفون" ومرة أخرى أنه "كسائق الأتوبيس" ، وفي المرة الثالثة لجأ "تريكة" إلى سخرية لاذعة غير معهودة عليه حين وجه رسالة إلى السير أليكس فيرجسون - المدرب الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد - مطالبًا إياه بعدم مشاهدة مباريات الفريق في ظل قيادة "مورينيو" حفاظًا على صحته .

لكن أبو تريكة أخذ الأمور بروح رياضية ، وعلق على خبر التعاقد مع "مورينيو" ، قائلًا: "طالما أصبح زميل .. عفا الله عما سلف يا مورينيو يا أستاذ المدربين".

إلا أن محمد سعدون الكوراي - المذيع بشبكة بي إن سبورت - رد على تغريدة أبو تريكة قائلًا: "خليك جريء وثابت على موقفك كما عهدناك يا أسطورة .. السؤال الأول راح يكون لمورينيو: ما رأيك فيمن يقول إنك سواق باص؟".


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