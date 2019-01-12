» نجل فنان شهير: والدي لم يكن يهوديا بل عاش ومات مسلمًا

12 يناير 2019 - 08:14 ص

ضاق نجل الفنان الراحل حسن عبد الحميد بما يقال عن والده من كونه كان يهوديًا ، مؤكدًا أن والده عاش ومات مسلمًا .



وقال "سامح" نجل -الفنان الراحل حسن عبد الحميد- في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "تصحيح .. هناك حسابات علي وسائل التواصل تدعي كذبا أن والدي الفنان الدكتور حسن عبد الحميد يهودي وكان يعيش بصفته اليهودية ، ولو أن اليهودية ليست بتهمة لتنفيها أسرة الفقيد ولكن الحقيقة أن الفنان كان مسلما من مواليد المنصورة و كان الولد الوحيد للمحامي عبد الحميد السيد المسلم المصري الأصل".



وحازت التغريدة العديد من الإعجبات و "الريتويت" ، أبرزها من الروائي علاء الأسواني والفنان نبيل الحلفاوي.