» نجل فنان شهير: والدي لم يكن يهوديا بل عاش ومات مسلمًا

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حسن عبد الحميد
حسن عبد الحميد

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الفنان حسن عبد الحميد

ضاق نجل الفنان الراحل حسن عبد الحميد بما يقال عن والده من كونه كان يهوديًا ، مؤكدًا أن والده عاش ومات مسلمًا .

وقال "سامح" نجل -الفنان الراحل حسن عبد الحميد- في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "تصحيح .. هناك حسابات علي وسائل التواصل تدعي كذبا أن والدي الفنان الدكتور حسن عبد الحميد يهودي وكان يعيش بصفته اليهودية ، ولو أن اليهودية ليست بتهمة لتنفيها أسرة الفقيد ولكن الحقيقة أن الفنان كان مسلما من مواليد المنصورة و كان الولد الوحيد للمحامي عبد الحميد السيد المسلم المصري الأصل".

وحازت التغريدة العديد من الإعجبات و "الريتويت" ، أبرزها من الروائي علاء الأسواني والفنان نبيل الحلفاوي.

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