العمروسي تكشف السبب الحقيقي لتركها الفن: أشياء قليلة الأدب

12 يناير 2019 - 07:18 ص

كشفت الفنانة نهى العمروسي أسباب تدوينتها المثيرة للجدل التي أعلنت من خلالها البحث عن مهنة أخرى غير الفن.



وقالت "نهى" في مداخلة مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" : "الفن أصبح يعتمد بشكل أساس على الشللية وهذا الوضع لا يناسبني".



وأضافت: "قبل 3 سنوات عُرضت علي الكثير من الأعمال الفني لكني رفضتها لتفاهتها ، ومن حين لآخر أرفض المزيد لأنها أعمال (قليلة الأدب والقيمة) .. أريد أن أحترم جمهوري ، ولن أهين نفسي في أعمال رخيصة".



واستدركت: "ليس معنى كلامي أنني اعتزلت التمثيل لكني سأبحث عن مهنة أخرى حتى لا أعتمد عليه كٌليًا".



وكانت "نهى" أثارت جدًلا شديدًا بعدما أعلنت في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" البحث عن مهنة أخرى ، قائلة: ""أنا قررت أدور على مهن تانية غير الفن، وأظن أن القرار ده جاء متأخر شوية لأني كان لازم أفهم من بدري أن المهنة دي ممكن تقهر صاحبها وأنا مش عايزة أموت مقهورة ومكسورة القلب، نفسي أموت مبسوطة وقلبي مرتاح".