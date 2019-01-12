حقيقة تصريحات "آل الشيخ" بانتقال "كينو" و "بكري" للأهلي مجانا

وقال خالد الغندور عضو فريق التحليل بقناة "بيراميدز" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ما تم تداوله على السوشيال ميديا على لسان المستشار تركي آل الشيخ عن إعطائه كينو وعبدالله بكري للأهلي ببلاش بسبب عشقه للأهلي عارٍ تماما عن الصحة".

وقال خالد الغندور عضو فريق التحليل بقناة "بيراميدز" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ما تم تداوله على السوشيال ميديا على لسان المستشار تركي آل الشيخ عن إعطائه كينو وعبدالله بكري للأهلي ببلاش بسبب عشقه للأهلي عارٍ تماما عن الصحة".