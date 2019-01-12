حقيقة تصريحات "آل الشيخ" بانتقال "كينو" و "بكري" للأهلي مجانا

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تركي آل الشيخ
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الاهلى

تركي آل الشيخ

نفى الإعلامي خالد الغندور حقيقة التصريحات المنسوبة إلى المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز - بالتنازل عن كينو وعبدالله البكري إلى الأهلي مجانا.

ونسب نشطاء إلى "آل الشيخ" مداخلة وهمية مع الإعلامي السعودي وليد الفراج ، قال فيها، "عرضت على إدارة الأهلي كينو وعبدالله بكري ولم أتسلم الرد وإذا أراد الأهلي ضم أي لاعب من بيراميدز سيكون مجانًا ولا أطلب أي مبالغ من المال لأنه عشقي الأول والأخير".

وقال خالد الغندور عضو فريق التحليل بقناة "بيراميدز" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ما تم تداوله على السوشيال ميديا على لسان المستشار تركي آل الشيخ عن إعطائه كينو وعبدالله بكري للأهلي ببلاش بسبب عشقه للأهلي عارٍ تماما عن الصحة".

جدير بالذكر أنه لا أثر على الانترنت للمكالمة المزعومة لـ"آل الشيخ" فضلًا على أن الإعلامي وليد الفراج لم يظهر في برنامجه الخميس الماضي بعد تركه لبرنامج "أكشن يا دوري" الذي كان يقدمه على شاشة "MBC Action".

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