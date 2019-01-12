حقيقة تصريحات "آل الشيخ" بانتقال "كينو" و "بكري" للأهلي مجانا

أحمد عادل شعبان
نفى الإعلامي خالد الغندور حقيقة التصريحات المنسوبة إلى المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز - بالتنازل عن كينو وعبدالله البكري إلى الأهلي مجانا.
ونسب نشطاء إلى "آل الشيخ" مداخلة وهمية مع الإعلامي السعودي وليد الفراج ، قال فيها، "عرضت على إدارة الأهلي كينو وعبدالله بكري ولم أتسلم الرد وإذا أراد الأهلي ضم أي لاعب من بيراميدز سيكون مجانًا ولا أطلب أي مبالغ من المال لأنه عشقي الأول والأخير".
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