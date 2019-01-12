» ميادة بعد قتل زوجها: كان عايز يحرمني من عشيقي

12 يناير 2019 - 05:55 ص

تمكنت أجهزة البحث الجنائي من كشف لغز مقتل شاب عمره 28 بمنطقة "منشأة ناصر" ب18 طعنة متفرقة بجسده.



وبينت التحريات أن "ميادة .ح" ، 22 سنة ، زوجة القتيل ، و "أحمد م" ، 26 سنة - صديق القتيل وعشيق زوجته - وراء الجريمة .



وأوضحت التحريات أن المجني عليه - وله معلومات جنائية سابقة - كان يقضي فترة عقوبته بإحدى القضايا ، وفي أثناء مدة الحبس نمت علاقة بين زوجته وصديقه ودأب على زيارتها أكثر من مرة بمنزلها ، وبعدما شعرا بقرب خروجه من السجن اتفقا على قتله .



وأشارت التحريات إلى أنه في يوم الجريمة ، افتعلت الزوجة مع زوجها خلافا قامت على إثره بترك الشقة ، بينما جاء العشيق وأقنع الزوج بتناول المخدرات احتفالا بخروجه في السجن ، وعندما غاب عن الوعي قام بطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة ثم تخلص من الجثة.



وأقرت الزوجة في التحريات بالمعلومات الواردة بالأعلى ، مؤكدة أن خروج زوجها كان سيحرمها من وجود عشقيها وهو ما دفعهما لارتكاب الجريمة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



