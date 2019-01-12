» الأمن يضبط سيدة وابنها داخل شقة دعارة

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ضبط سيدة ونجلها في شقة للدعارة

تمكنت مباحث الآداب من ضبط سيدة وابنها و4 آخرين في شقة بضاحية الأمل بالسويس بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب .

وكانت معلومات وصلت إلى الرائد أحمد ممدوح - رئيس مباحث الآداب بالسويس - تفيد قيام "ن . ن أ " -45 سنة - باستغلال إقامة نجلها و زوجته وفتاتين آخرين معها بالشقة في ممارسة الدعارة .

وأثبتت التحريات أن نجل المتهمة الأولى "م. س" وزوجته "أ. م" يعاوناها في الأعمال المنافية للآداب عن طريق أعمال القوادة وقيام زوجة ابنها بتقديم جسدها لراغبي المتعة الحرام.

واعتمدت مباحث الآداب بالسويس على خطة أمنية تقضي بإلقاء القبض على المتهمين في حالة تلبس ، وعقب وصول "م.غ" معاون القوادة وصديق ابنها، يرافقه "س. ع" راغب متعة، داهمت قوة المسكن وضبطت الأخير وصاحبة المنزل في حالة تلبس.

ووجهت مباحث الآداب لصاحبة المنزل 3 اتهامات وهي القوادة وجلب راغبي المتعة الحرام، وإدارة مسكن لأعمال البغاء، وممارسة الدعارة، بينما وجهت لابنها وصديقه "م.غ" تهمة معاونة قوادة في جلب راغبي المتعة، ووجهت لزوجة ابن صاحبة المنزل واثنين من صديقاتها هما "هـ .ص" و"ف. أ" كانا معها في الشقة تهمة ممارسة الدعارة.

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