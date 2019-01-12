» هذا ما قاله "صلاح" عن "ماني" وأفضل أهدافه

12 يناير 2019 - 01:40 ص

اعتبر نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أن هدفه ضد نابولي الإيطالي كان أفضل أهدافه في ديسمبر، الذي حصل خلاله على لقب "لاعب الشهر" في فريقه، كما عبر عن سعادته بتتويجه أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي.



وردا على سؤال من موقع النادي الرسمي بشأن أفضل الأهداف التي سجلها صلاح خلال ديسمبر، قال "الملك المصري"، كما يحب جمهوره مناداته: "أعتقد أنني سأذهب للقاء ضد نابولي. كانت أهم مباراة في تلك الفترة وأنا سعيد لأنني تمكنت من التسجيل".



وأضاف: "كنت سعيدا جدا بإحراز ثلاثية في بورنموث، لكنني أعتقد أنني أختار نابولي، فقد كانت مباراة كبيرة بالنسبة لنا للاستمرار في دوري أبطال أوروبا. كان الأمر مهما للغاية".



وسجل صلاح 7 أهداف في 8 مباريات خلال شهر ديسمبر، ليساعد الفريق في التفوق المحلي والأوروبي.



واستطاع صلاح أيضا تسجيل هاتريك خلال فوز الفريق بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضد بورنموث، بينما سجل الهدف الوحيد في المنافسات الأوروبية الذي تأهل به "الريدز" إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي في ملعب "أنفيلد".



وبعدما تسلم صلاح جائزة لاعب ديسمبر في ليفربول، قال نجم منتخب مصر: "أعتقد أنه كان شهرا جيدا لنا جميعا، وأنا سعيد جدا به، فالقدرة على مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات أهم شيء بالنسبة لنا جميعا".



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقي للسنة الثانية على التوالي، حيث كان زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني منافسا له إلى جانب بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب الغابون.



وقال صلاح: "أنا دائما سعيد للغاية للفوز بهذه الجائزة، لقد كان دائما أمرا خاصا بالنسبة لي الفوز بها. ولا بد لي من القول أيضا إن ساديو يستحق أيضا لأنه قدم سنة مذهلة، لكن أنا سعيد بشأن الجائزة".



وسبق لصلاح أن فاز بهذه الجائزة العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الكروية، علما أنه ثاني مصري يتوج أفضل لاعب بالقارة السمراء بعد محمود الخطيب.



وخلال عام 2018، احتل النجم المصري المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي العالم بجائزة اتحاد الكرة الدولي (فيفا)، والمركز السادس في قائمة "الكرة الذهبية" من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، والمركز الثالث بقائمة أفضل لاعبي أوروبا لعام 2018 من جانب الاتحاد الأوروبي (يويفا).

