مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا الأمر

12 يناير 2019 - 12:00 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في حربها ضد الإرهاب.



وأضاف "بومبيو"، خلال لقاء خاص مع قناة "النيل للأخبار" مساء الجمعة: "نركز على مكافحة الإرهاب، ومساعدة الدول في مكافحته بطريقة شاملة حتى تستطيع شعوب الشرق الأوسط أن تحيا الحياة التي تستحقها".



وتابع: "مارسنا ضغوط مالية وسياسية كبيرة على جماعة الإرهاب، ولا يوجد دولة فعلت ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد"، لافتًا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لمكافحة الإرهاب.









