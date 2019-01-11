"عكاشة" يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة قريبًا

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المصريون ـ متابعات

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توقع الإعلامي توفيق عكاشة اندلاع حرب عالمية ثالثة، ولكنه لا يعلم موعدها تحديدا، موضحا أن الحرب العالمية الثالثة هى ختام الحروب في الأرض، وستحقق للمخطط أهدافه، كاشفا أنها ستكون في منطقة شرق أوروبا.
وأضاف "عكاشة"، إلى أن الإعلامي يجب أن تكون كل مخارج حروفه سليمة، لافتا إلى أن قناة الـ "BBC" بها مذيع نشرة أخبار ألدغ في حرف الراء، وينطقه ياء.
ولفت "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن استعانة القناة بهذا المذيع ليس صدفة، وإنما حتى يترك آثر في نفوس المشاهدين، ويتحول قارئي النشرات في القنوات العربية إلى مذيعيين "عندهم لدغة".
وأشار "عكاشة" أن مهنة الإعلام تحولت إلى مهنة من لا مهنة لهم، متابعا: "أي حد معدي من أدام مدينة الإنتاج كان ببشتغل مذيع، وفي مذيعات كانوا بيحطوا جاز على شعرهم، ومذيعيين بيحطوا زيت حار".


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