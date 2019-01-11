وزير الطاقة الروسي: بدأنا بخفض إنتاج النفط

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أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، أن بلاده خفضت إنتاج النفط في يناير/كانون الثاني الجاري، بمعدل يزيد عن 30 ألف برميل يومياً، في إطار اتفاق "أوبك +".
وفي تصريح صحفي بموسكو، أوضح نوفاك أن "التخفيض لحد الآن يعادل ما يزيد قليلا عن 30 ألف برميل يوميا، مقارنة مع مستوى أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وهو رقم أولي".
وأضاف "إننا نخفض الإنتاج (..) ومن المخطط تخفيضه خلال الشهر الجاري بمقدار 50 ألف برميل يوميا"، حسب وكالة "تاس" الروسية.
وأشار نوفاك أن "موعد اللقاء الوزاري التالي لدول أوبك لم يتم تحديده بعد، ومن المحتمل أن يعقد في أبريل/نيسان المقبل".
وتشهد أسواق النفط الخام تزايدا في المعروض بسبب زيادة الإنتاج وتذبذب الطلب نتيجة توقعات تباطؤ النمو العالمي للعامين الجاري والمقبل؛ ما دفع الأسعار للهبوط من متوسط 86 دولارا في أكتوبر الماضي، إلى نحو 60 دولارا حاليا، بالنسبة لخام برنت.
وتتألف "أوبك+"، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.
وبدأت "أوبك +" تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

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