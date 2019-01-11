ترامب: لا إعلان لحالة الطوارئ في الوقت الحالي

11 يناير 2019 - 11:20 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه قرر عدم القيام بإعلان حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية في الوقت الحالي.



وأوضح ترامب، في اجتماع مائدة مستديرة لمجلس الوزراء حول أمن الحدود، أن "الحل السهل بالنسبة لي هو إعلان حالة الطوارئ الوطنية.. لكنني لن أفعل ذلك بسرعة كبيرة"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وأضاف: "نريد أن يقوم الكونغرس بعمله.. ما لا نتطلع إلى القيام به الآن هو حالة الطوارئ الوطنية".



وقبل عدة أيام، هدد ترامب، باللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.



وفي حال إعلان حالة الطوارئ الوطنية، سيكون بمقدور ترامب، أخذ جزء من ميزانية وزارة الدفاع لتغطية نفقات بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.



ودخل الإغلاق الجزئي أسبوعه الثالث، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب، على تضمين تكاليف إنشاء الجدار.



ويطالب ترامب، بإضافة 5 مليارات دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار، فيما يعارض الديمقراطيون ذلك.

