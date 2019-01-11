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الثلوج الكثيفة تتسبب في وفاة 3 أشخاص جنوبي ألمانيا

عرب وعالم

ثلوج
ثلوج

الشبكة العربية ـ ووكالات

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لقي 3 أشخاص حتفهم، خلال يومين، بسبب الظروف الجوية السيئة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.
ونشرت وسائل الإعلام الألمانية، وفاة شخصين الخميس، وشخص الجمعة، بسبب الأحوال الجوية السيئة وتساقط الثلوج في ولاية بافاريا (عاصمتها ميونيخ)، جنوبي ألمانيا.
وتوفيت سيدة تبلغ من العمر 54 عاما، الخميس، إثر إصابتها بأزمة قلبية بعد انتظارها لساعات في سيارتها ضمن صف طويل من السيارات تكوّن على الطريق السريع للولاية، بسبب التساقط الكثيف للثلوج.
وأعلنت الشرطة وفاة طفل في التاسعة، ببلدة "أينج"، القريبة من ميونيخ، الخميس، بعد تسبب الثلوج الكثيفة في سقوط شجرة عليه.
والجمعة، توفي سائق لعربة تنظيف الثلوج، في مدينة "لينغرايس"، بعد انقلاب عربته في نهر إيسار، خلال تنظيفه أحد الجسور.
وتسبب انزلاق الشاحنات على الجليد في الطرقات جنوبي البلاد، في تكوُّن صف من السيارات بطول 35 كيلومترا.
وأعلن الجيش أنه كلف 350 جنديا بفتح طرقات بعض القرى وتنظيف أسطح منازلها من الثلوج.

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