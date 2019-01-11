مصرع 6 مصريين في حادث سير بالكويت

11 يناير 2019 - 10:30 م

لقي 6 مصريين مصرعهم، وأصيب 5 كويتيين، الجمعة، في حادث سير بالكويت، وفق مصدر رسمي.



وقالت وكالة أنباء الشرق أوسط إن "6 مصريين لقوا مصرعهم في حادث سير مروع على أحد الطرق السريعة بالكويت".



وكانت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغًا، بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، بسيارة أجرة يستقلها وافدون مصريون، ما أدى إلى مصرع 6 مصريين وإصابة 5 كويتيين.



وحسب المصدر ذاته، نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتسليم جثث المتوفين إلى الأدلة الجنائية.









