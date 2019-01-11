  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:23 ص
بحث متقدم
حادث سير

مصرع 6 مصريين في حادث سير بالكويت

أرشيفية

سر خلو تقرير إنجازات البرلمان من الاستجوابات

الدكتور محمود مزروعة

رد أزهرى قاسٍ على المطالبة بتطوير مناهجه

قطار

رئيس «السكك الحديدية»: أسعار التذاكر أرخص من التوك توك

احتجاجات السودان

قرار سوداني بشأن إطلاق الشرطة الغاز داخل مستشفى

صلاح

«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

نادي القضاة

"نادي القضاة" يفجر مفاجأة عن طلب "بدل غلاء" لأعضائه

علي رضا تنغسيري

الحرس الثوري: سنحول الخليج إلى مستنقع دماء

رحاب جمعة

لاعبة مصرية تعلن موافقتها على التجنيس بسبب تجاهل «الرياضة»

صلاح

مفاجأة.. «صلاح» خارج أفضل 11 لاعبًا في أوروبا

وإصابة 5 كويتيين..

مصرع 6 مصريين في حادث سير بالكويت

قضايا وحوادث

حادث سير
حادث سير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الإمارات.. مصرع 4 في حادث تحطم مروحية برأس الخيمة

#

مصرع ثلاثة أشخاص في حادث سير بطريق جمصة

#

تطورات جديدة فى مصرع الفنانة غنوة

#

مصرع 20 شخصا حصيلة حادث سير بنيويورك

لقي 6 مصريين مصرعهم، وأصيب 5 كويتيين، الجمعة، في حادث سير بالكويت، وفق مصدر رسمي.
وقالت وكالة أنباء الشرق أوسط  إن "6 مصريين لقوا مصرعهم في حادث سير مروع على أحد الطرق السريعة بالكويت".
وكانت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغًا، بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، بسيارة أجرة يستقلها وافدون مصريون، ما أدى إلى مصرع 6 مصريين وإصابة 5 كويتيين.
وحسب المصدر ذاته، نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتسليم جثث المتوفين إلى الأدلة الجنائية. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ضابط إسرائيلي سابق يحذر من هذا الأمر الخطير
» الاحتلال يقتل فلسطينية ويجرح 25 متظاهرا في غزة
» "الشيكولاتة" تثير الذعر بشارع جامعة الدول العربية
» «فيريرا» يتحدث عن علاقته بجماهير الزمالك
» تحركات عسكرية تركية على الحدود السورية
» «لاسارتي»: الأهلي جاهز لبداية مرحلة جديدة
» وزير النقل: 2019 عام الطفرات في السكة الحديد
» حقيقة حذف فلسطين من خريطة كتاب مدرسي
» مونديال اليد.. فوز قاتل لأنجولا على حساب قطر
» عامل يشعل النيران في جسد طالب لسبب غريب
» كأس آسيا.. الصين تتأهل إلى دور الـ8

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان