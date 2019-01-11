القبض علي عاطلين قبل ترويجهما كيلو حشيش بإمبابة

11 يناير 2019 - 09:31 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كيلو من مخدر الحشيش بإمبابة، وحررمحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار "أ. أ " و " ع. م " عاطلينبالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية من مخدر الحشيش.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كيلو من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطراللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءان محمد الألفي ومحمد عبد التواب، وتولت النيابة التحقيق