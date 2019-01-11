الجامعة العربية: القمة الاقتصادية ستعقد في زمانها ومكانها

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وكالات - خالد الشرقاوي

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بيروت

الجامعة العربية

القمة الاقتصادية

أعلن رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، أن القمة الاقتصادية في العاصمة اللبنانية بيروت ستعقد في موعدها، حيث أكدت 8 دول عربية الحضور.

ووصل إلى بيروت بعد ظهر اليوم الجمعة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي قادمين من القاهرة على رأس وفد كبير لمتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتي من المقرر أن تستضيفها بيروت في 19 و20 يناير.


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