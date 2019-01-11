فخ في خطاب "بومبيو" بالقاهرة

11 يناير 2019 - 09:14 م

أصدرت، الجبهة الوطنية العربية، بيانًا تنتقد من خلاله عدة نقاط في خطاب، مايك بومبيو، وزير خارجية أمريكا، والتي أدلى بها خلال تواجده في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أثناء زيارته لمصر أمس الخميس.

وقال، الدكتور حاتم نعمان، رئيس الجبهة، إن إعلان بومبيو، العداء الواضح ضد طهران من قلب مصر هدفه توريط مصر والخليج في حرب فارسية لذا أشار إلى انسحاب أمريكا من سوريا على أمل أن يقع العرب في الفخ.

وطالب، نعمان، المسئولين في الدولة المصرية خاصة الرئيس السيسي ووزارة الخارجية المصرية بانتقاد تصريحات والذي قال فيها إن داعش تتواجد في سيناء، حسب زعمه.

وأكد نعمان، أن تصريحات بومبيو، لا تختلف كثيرًا عن أوباما لأن أمريكا تتبع سياسة تقسيم الأدوار في التعامل مع الدول العربية ولا يهمها سوى مصالحها لأنه علينا أن نعلم أن العلاقات الإستراتيجية تبنى على المصالح والأهداف المشتركة وليست العواطف والكره.