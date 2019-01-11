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انتحار مسن لمروره بضائقة مالية

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المنيا

ضائقة مالية

انتحار مسن

أأقدم رجل في العقد الخامس من عمره مقيم بقرية المحرص بمركز ملوي جنوب المنيا علي الانتحار لمروره بضائقة مالية، الأمر الذي دفعه لإلقاء نفسه بترعة الإبراهيمية للتخلص من حياته منتحرًا.

تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بالعثور علي جثة مجهول ملقاه بترعة الإبراهيمية لرجل يرتدي كامل ملابسه أمام قرية المحرص بمركز ملوي.

وانتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي والرائد أحمد رأفت معاون المباحث.

وتبين أن الجثة لرجل في العقد الخامس من عمره ويدعي خ.ك 50 سنة، وأنه عثر علي جثته طافية بعد أسبوع من بلاغ بغيابه عن المنزل وكشفت التحريات الأولية لوحدة مباحث ملوي أن المتوفي تخلص من حياته منتحرًا بإلقاء نفسه بترعة الإبراهيمية لمروره بضائقة مالية ولا توجد شبهة جنائية.


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