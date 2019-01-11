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الموسيقى في مكان العمل تحمي من الاكتئاب

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وكالات

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اكتئاب

الموسيقى

كشفت دراسة حديثة، أجراها مجموعة من الباحثين من جامعة "ليستر" البريطانية، عن أن 96 بالمائة من الأشخاص يشعرون بتحسن أعراض التوتر والقلق والاكتئاب عند العزف والغناء في مجموعات في مكان العمل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، عن معّدة الدراسة جوانا فوستر، قولها "توصلت دراستنا إلى دليل أن الموسيقى يمكن أن تقلل من الإجهاد في مكان العمل ومشاعر العزلة".

كما حثت فوستر، "الشركات والمؤسسات للتفكير بجدية في تشجيع الموظفين على المشاركة بانتظام في ارتجالات موسيقية غنائية أثناء العمل، بهدف تحسين كفاءتهم والحد من غيابهم".

ولفت الباحثون، إلى أن "الأشخاص الذين شاركوا في الغناء داخل فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالموسيقى، شعروا بالسعادة والهدوء أكثر من غيرهم".

وأكدوا أن "ذلك يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب، وهو مرض نفسي منتشر بكثرة".


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