أهلي جدة يكتسح أحد بخماسية

11 يناير 2019 - 08:54 م

حقق أهلي جدة السعودي فوزًا كبيرًا على أحد، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية" فى الجولة الـ16 من الدورى السعودى للمحترفين.

وكان مهاجم الرأس الأخضر دجانينى تافاريس هو نجم اللقاء دون منازع بعد أن سجل جميع أهداف الأهلى الخمسة فى الدقائق 7، 15، 33، 65، و80، ليدخل تاريخ دورى المحترفين باعتباره أول لاعب يسجل 5 أهداف فى لقاء واحد، فيما احرز صقر عطيف هدف أحد الوحيد فى الدقيقة 58.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 27 نقطة فى المركز الرابع، و يبقى أحد فى المركز الأخير برصيد 6 نقاط.