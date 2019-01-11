» "الشيكولاتة" تثير الذعر بشارع جامعة الدول العربية

11 يناير 2019 - 08:49 م

فرضت قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الجيزة، مساء اليوم، كردونا أمنيا بمحيط محل أبو شقرة للمشويات بجامعة الدول العربية، بعد تلقيها بلاغًا بوجود أجسام غريبة في 4 جرادل بلاستيكية بيضاء اللون، تثير الذعر بالشارع.

وقال سايس إحدى الجراجات أمام المحل، إن شخصا يستقل سيارة أنزل هذه الأشياء أمام مدخل العمارة الموجود بها المحل، وبفحصها بكلب المفرقعات تبين سلبية البلاغ وأن الجرادل تحتوي على شيكولاتة خام مجهولة المصدر، وتم تسليمها لقسم العجوزة لعمل اللازم.