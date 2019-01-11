القبض علي «سباك» حاول تهريب حشيش لمسجون

11 يناير 2019 - 08:43 م

ألقى رئيس مباحث وضباط مركز بني سويف القبض على «سباك» أثناء تهريبه مواد مخدرة داخل كيس بلاستيك به «فول سوداني» وكيس «بقسماط مخلوط بمواد مخدرة» خلال زيارة صديقه بسجن المركز.

كان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز بنى سويف، يفيد بأنه أثناء قيام المقدم عبدالله السنوسى، رئيس مباحث مركز بني سويف، وضباطه، بتفتيش زيارة المسجونين بالمركز، ألقوا القبض على «أ. م. ع»، سباك، أثناء زيارة صديقه «أ. ش. م. ع»، والمحبوس على ذمة قضية «إكراه بدني»، وتبين أن السباك كان بحوزته كيس بلاستيك به فول سوداني.

وبفحصه تبين وجود 10 قطع متوسطة من الحشيش وعدد 5 أقراص لعقار من المخدرات، وكيس آخر بداخله بقسماط، وتبين أن البقسماط مخلوط بمادة مخدرة.

واعترف السباك بقيامه بتوصيل المخدرات إلى صديقه المحبوس في سجن المركز، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم.