الراقصة "شمس" تنجو من الإعدام

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قضايا وحوادث

سجن الراقصة شمس 10 سنوات بتهمة إختطاف طفلة
ارشيفية

مصطفى صابر

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حكم الإعدام

محكمة النقض

الراقصة شمس

خففت محكمة النقض، حكم الإدانة الصادر بحق الراقصة "شمس" وأربعة آخرين، في القضية المتهمين فيها بقتل خادمة الراقصة بمحافظة الإسكندرية.

وقبلت المحكمة الطعن المقام أمامها من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، واستبدلت حكم إعدام الراقصة المغمورة "أ.م" الشهيرة بـ"شمس" بالسجن 15 عامًا، والسجن 5 سنوات لاثنين، والمؤبد لباقي المتهمين.

أغسطس عام 2017.. قضت بإحالة أوراق راقصة "أميمة.م" لفضيلة المفتي، والسجن المؤبد لأم وشقيقة الراقصة، وآخر لاشتراكهم في قتل خدمتها في شقتها والتمثيل بجثتها وتعذيبها مع سبق الإصرار.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت بشأن جريمة الراقصة التي تعود إلى سنة 2014 ورقمها 34526 جنايات المنتزه، والمقيدة برقم 4668 كلي شرق الإسكندرية، أن المتهمة الرئيسية الراقصة أميمة المتهمة الأولى، اشتركت مع مساعدها المتهم الثاني، وشقيقته ووالدتها المتهمين الثالثة والرابعة بقتل "ولاء.م" خادمة الراقصة والتمثيل بجثتها.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهمة الأولى باشتراك باقي المتهمين خطفوا الخادمة، وقاموا بإحداث إصابات بالغة في جثة المجني عليها بالتبادل باستخدام بعض الآلات الحادة.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين ترصدوا وبيتوا النية وتعدوا بالضرب عليها وسكبوا عليها الماء المغلي، وأحرقوا جسدها بأداة يصدر منها لهب مكشوف لكي يجبروها على الاعتراف بجريمة سرقتها للمتهمة الأولى، حتى فارقت الحياة.

وكانت حيثات حكم الإعدام قد أشارت إلى أن المتهمين ظهرت لديهم نية واضحة للقتل، وخاصة المتهمة الأولى التي حرضت باقي المتهمين واشتركت بشكل أصيل في قتل المجني عليها.


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