رئيس «السكك الحديدية»: أسعار التذاكر أرخص من التوك توك

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اشرف رسلان

التوك التوك

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن أسعار تذاكر السكة الحديد ببعض الخطوط الفرعية جنيه لـ 28 كيلو مسافة، وهي لا تتناسب حتى مع أسعار التوك توك، ولكن مراعاة للبعد الاجتماعي مازالت أسعار السكك الحديد دون المستوى.

وأضاف "رسلان" خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا نواجه الزيادة السكانية، إلى جانب تحول المواطنين من وسائل النقل الأخرى للسكة الحديد تزامنًا مع ارتفاع أسعار المواد البترولية، وارتفاع أسعار وسائل النقل الأخرى، مما نتج عنه زيادة عدد الركاب خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير جدًا، وهناك شكاوى من بعض الخطوط لوجود ضغط كبير عليها، مشددًا على أن السكة الحديد مازالت أرخص وسيلة نقل بمصر.

وأشار إلى أن هناك عربات وجرارات تعمل منذ 35 عامًا، وأن هناك صعوبات في الصيانة والتشغيل.


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