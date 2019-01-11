وديًا.. سموحة تتعادل سلبيًا مع كفر الشيخ

11 يناير 2019 - 08:31 م

تعادل سموحة مع ضيفه كفر الشيخ، بدون أهداف، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، فى إطار استعدادات الفريق لملاقاة نجوم أف سى يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات بطولة الدورى العام.

وحرص طارق يحيى المدير الفنى للفريق على تجربة الوافدين الجدد والدفع بالناشئين للاطمئنان على مستواهم الفنى ولياقتهم والنفسية والبدنية وتحقيق الانسجام مع اللاعبين الجدد ودمجهم فى الفريق واستطلاع مدى جاهزيتهم للمشاركة فى المباريات الرسمية.

وحرص المهندس فرج عامر رئيس النادى وأسامة نعمان عضو مجلس الإدارة على حضور المباراة للاطمئنان على مستوى الفريق ومتابعة الوجوه المنضمة حديثا للفريق.