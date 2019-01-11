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مريض نفسي يلقي بنفسه من الطابق الخامس بالهرم

قضايا وحوادث

انتحار
ارشيفية

متابعات_مصطفى صابر

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انتحار مريض نفسى

"لو حد قرب مني هولع في نفسي وفي الشقة" كانت تلك الكلمات هي اللحظات الأخيرة لمريض نفسي ألقى بنفسة من الطابق الخامس من شقته بالهرم، وقبل تنفيذ كلامه بدقائق حاول الأهالي تهدئته والاتصال بالنجدة لإنقاذه وإنقاذ المنطقة من كارثة بعد قيامة بفتح أنبوب الغاز وتهديده بإشعال النار في العقار الذي يقيم فيه.

وانتقل العقيد أحمد شريف نائب مأمور قسم شرطة الهرم والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، والنقيب مصطفى لاشين إلى محل الواقعة وحاولوا تهدئة العامل إلا أنه لم ينصاع لكلامهم وقام بإشعال النيران في شقته ثم صعد إلى الطابق الخامس وألقى بنفسه ليسقط جثه هامدة.

وبإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين أن المنتحر "عامل" يعانى من مرض نفسى، وأن الشقة التى أشعل بها النيران ملكه، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت جثة المتوفى إلى مستشفى الهرم العام.

وقال عدد من شهود العيان أن المنتحر أثار الذعر بالمنطقة لمدة ساعتين تقريبا يهدد فيها باشعال شقته وقام بفتح الغاز وسط صراخ الأهالي، وحضرت قوة أمنية لتهدئته إلا أنه لم يسمع لهم وقام بإشعال النيران وألقى بنفسه.

وانتقل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى الشقق المجاورة، تحرر المحضر اللازم وأمر اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة بإحالته الى النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثته.


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