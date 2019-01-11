كأس آسيا.. كوريا الجنوبية ثالث المتأهلين إلى دور الـ8

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قيرغيزستان

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امم اسيا

فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره قيرغيزستان، بهدف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أسيا 2019 المقامة حاليا بدولة الإمارات.

هدف المباراة الوحيد جاء عند الدقيقة 41 عبر اللاعب منجاي كيم، وقد حاول المنتخب الكوري التسجيل فى أكثر من مناسبة أخرى لكنه فشل.

الفوز رفع رصيد المنتخب الكوري إلى 6 نقاط للتأهل إلى ثمن النهائى مع الصين ضمن المجموعة الثالثة بعد حصد كل منهما 6 نقاط.


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