رسميًا.. موناكو الفرنسي يضم «فابريجاس»

11 يناير 2019 - 08:23 م

حصل نادي موناكو الفرنسي، على توقيع النجم الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب وسط تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وظهر فابريجاس خلال الإعلان القصير وهو يقوم بإصلاح ساعة قبل ارتدائها وظهور جملة واحدة فقط فى الفيديو هى "الآن حان الوقت".

فابريجاس رحل من صفوف تشيلسى بسبب عدم حاجة المدرب ماوريسيو ساري له، بعد أن انضم للفريق عام 2014.

وسيتعاون فابريجاس مع هنري مجددا بعد أن سبق وتعاون الثنائى سويا عندما كانا فى صفوف أرسنال ولكن كلاعبين.