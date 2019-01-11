«البدري» يقود الترجي لانتزاع التعادل أمام حوريا

11 يناير 2019 - 08:19 م

حقق فريق الترجى التونسى تعادلًا غاليًا أمام حوريا كوناكرى الغينى، بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "28 سبتمبر" بالعاصمة الغينية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وضعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، الترجى وحوريا الغينى فى المجموعة الثانية التى تضم ناديى أورلاندو الجنوب أفريقى وبلاتينيوم بطل زيمبابوى.

سجل هدف حوريا اللاعب أوكاشنى مانديلا فى الدقيقة 67، قبل أن ينقذ أنيس البدرى فريقه الترجى من الهزيمة بإحرازه هدف التعادل القاتل فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

فى السياق ذاته حقق لوبى ستارز النيجيرى فوزًا غاليًا على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقى فى منافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا، بعد أن كان تأخر فى النتيجة بهدف.