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غدًا إعادة إجراءات محاكمة 16 متهمًا فى العائدون من ليبيا

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محاكمة
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جنايات القاهرة

محاكمة 16 متهم

العائدون من ليبيا

تنظر غدًا السبت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة أجراءات محاكمة 16 متهماً من بينهم أثنين صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقاً بالقضية المعروفة إعلامياً  بـ "العائدون من ليبيا " .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

الجدير بالذكر، أن المتهمين صدر ضدهم حكماً  من دائرة جنايات مغايرة يتراوح ما بين الإعدام شنقاً والسجن وقام المتهمون بالطعن علي هذه الأحكام أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية تابعة لتنظيم القاعدة داخل ليبيا والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى مع علمهم بأغراضها .. وكان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق أغراضهم وشاركوا وآخرون فى الاعتداء على الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد بعضهم حاملين لأسلحة نار.


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