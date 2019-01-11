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"نهى العمروسي" تفجر مفاجأة عن سبب تركها للفن

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نهى العمروسي
نهى العمروسي

متابعات - خالد الشرقاوي

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اخبار الفن

نهى العمروسي

كشفت نهى العمروسي، عن سبب تركها الفن وبحثها عن مهنة أخرى، مشيرة إلى أن وفاة المخرج أسامة فوزي دون حصوله على قدره في الإخراج دفعها لإعادة النظر في البقاء بالوسط الفني.

وأضافت: "لن أستسلم وبطلت أتقهر بقالي كتير والفن أصبح شلالية ولا يناسبني وضعه الحالي".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنها تلقت عروضًا منذ 3 سنوات ولكنها "تافهة"، مضيفة: "برفض أدوار وحاجات بتعرض عليا علشان قليلة الأدب والقيمة حفاظًا على جمهوري.. مش هأهزق نفسي في أعمال رخيصة".

وتابعت: "كلامي ليس معناه اعتزالي الفن والتمثيل ولكن البحث عن مهنة أخرى لعدم الاعتماد كليا عليه"، مشيرة إلى أنها ترغب في المشاركة في أعمال فنية ذات قيمة تنال رضا الجمهور.

يذكر أن الفنانة نهي العمروسي كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي:"أنا قررت أدور على مهن تانية غير الفن، وأظن أن القرار ده جاء متأخر شوية لأني كان لازم أفهم من بدري أن المهنة دي ممكن تقهر صاحبها وأنا مش عايزة أموت مقهورة ومكسورة القلب، نفسي أموت مبسوطة وقلبي مرتاح".


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