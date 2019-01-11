» «فيريرا» يتحدث عن علاقته بجماهير الزمالك

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المصريون

الزمالك

فيريرا

جماهير الزمالك

يدرس البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني الحالي لفريق السد والزمالك السابق، إنهاء مسيرته التدريبية عقب نهاية عقده مع الفريق القطري.

عندما يُذكر اسم فيريرا، يأتي في أذهان جماهير الزمالك ذكريات سعيدة للغاية. المدرب البرتغالي رفع مع الفارس الأبيض الثنائية المحلية وكاد أن يحقق لقب الكونفدرالية.

بعد الزمالك، بدأ فيريرا رحلته مع السد القطري ليحصد 3 ألقاب محلية وكاد أن يظفر باللقب القاري، والآن على ما يبدو فأن رحلة فيريرا اقتربت من النهاية.

وقال فيريرا: "بعد 5 أشهر من الآن سينتهي عقدي مع السد القطري، وعلى الأرجح ستنتهي مسيرتي التدريبية أيضا".

وأضاف في حواره المطول مع rmcsport "لقد حققت 3 ألقاب مع السد ولكنني لم أحقق دوري الأبطال. الأمر ليس سهلا على الإطلاق على الرغم من وصولنا لنصف النهائي عام 2018".

وواصل "الآن السد هو متصدر الدوري والبطولة اقتربت من نهايتها وإذا حققنا اللقب في النهاية، ستكون مكافأة مناسبة لكل فترتي السابقة هنا".

وأكمل حديثه قائلا: "تلقيت العديد من العروض للتدريب في الخليج وتحديدا في السعودية في السابق ولكنني رفضت. لم أر نفسي في كرة مختلفة عن أوروبا وفضلت وقتها الاستمرار في أوروبا".

وواصل "بعد 3 سنوات، انتهت مسيرتي في البرتغال وذهبت إلى مصر بعدما تلقيت عرضا من فريق الزمالك التاريخي".

وتابع "الزمالك أصر على انتدابي وكنت سعيدا هناك. التجربة كانت مثيرة للغاية. حققنا لقب الدوري الغائب من فترة والأمر لم يكن سهلا. تجربتي كانت عاطفية للغاية هناك مع اللاعبين ومع جماهير الزمالك".

وكشف "فسخت عقدي مع الزمالك في النهاية بسبب عدم الاتفاق مع إدارة النادي على بعض الأمور".

وأشار "بعدها تلقيت عرضا من السد القطري وقبلت التحدي. العقد الأول كان مؤقتا وفي نهاية الموسم جددت عقدي لاستمر لفترة أطول هنا".

إذا مسيرتك ستنتهي رسميا مع نهاية عقدك مع السد؟ يُجيب فيريرا: "المشكلة هنا، أنني لا أعرف ماذا أفعل".

وأوضح "هذا هو الموضوع الذي يشغل تفكيري للغاية في الفترة الحالية. أنا في الـ 72 من عمري وفي مهنة كرة القدم منذ 45 عاما بلا توقف. قارة أمريكا فقط هي المكان الذي لم أدرب فيه".

واستمر "السؤال الذي يراودني الآن أصبح أثقل بكثير من الماضي. في الماضي كنت أفكر في بناء مسيرتي التدريبية وتحقيق البطولات، ولكن الآن الأمر يعد مختلفا بعد كل تلك الفترة مع كرة القدم".

وأتم "لا أحد يريد التوقف عن ممارسة كرة القدم ولكن من الواضح أن لحظة الخروج اقتربت الآن".

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