إيطاليا تبحث عودة سفارتها إلى دمشق

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي، اينزو موافيرو ميلانيزي، اليوم الجمعة، أن روما تبحث إمكانية استئناف عمل هيئاتها الدبلوماسية في الدول التي أوقفت عملها فيها سابقا، ومن بينها سوريا.

وقال الوزير في الأكاديمية دي لينسي الوطنية: "إيطاليا تبحث إمكانية فتح السفارات حيث تم إغلاقها. أما فيما يتعلق بسوريا، فذلك يعتمد كليًا على تطور الوضع في هذا البلد".

وتابع: "بالطبع، من غاية الأهمية أن يتطور الوضع نحو أفق طبيعي أكثر".  وفقا للوزير، فإن الوضع في هذا البلد ما زال بعيدًا عن الاستقرار، واستئناف عمل البعثة الدبلوماسية يتطلب تطبيعًا أكثر جدية.

وكانت السفارة الإيطالية، لدى سوريا قد أغلقت أبوابها في عام 2012 بعد بداية الأزمة السورية ، دون أن توقف عملها رسميًا. ووفقاً لوسائل الإعلام، في نهاية ديسمبر الماضي تم إرسال أول دبلوماسي إيطالي إلى سوريا.


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