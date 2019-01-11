حريق يلتهم محلج قطن بطنطا

11 يناير 2019 - 07:56 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بأرض محلج القطن بمنطقة العجيزى، وأسفرت النيران عن تفحم عدد كبير من أجولة القطن وباب خشبي وتم السيطرة على النيران.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة طنطا، بنشوب حريق هائل ببعض المخلفات والإطارات القديمة داخل محلج القطن بمنطقة العجيزي، وعلى الفور انتقلت القيادات الشرطية و5 سيارات من قوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني ومحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد، وأمكن السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة أن النيران، التهمت عددًا كبيرًا من أجولة القطن وباب خشبي وتم السيطرة على النيران، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وطلب تحريات المباحث.