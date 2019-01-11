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وزير النقل: 2019 عام الطفرات في السكة الحديد

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الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات

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وزير النقل

السكة الحديد

هشام عرفات

2019

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن مصر عانت منذ حرب اليمن ولمدة 50 سنة من عدم تطوير منظومة السكة الحديد، إلا أن هناك نية حقيقية خلال الفترة الحالية لتطويرها.

وقال «عرفات» في تصريحات له، إن عام 2019 سيشهد طفرات في مجال النقل والسكة الحديد، خاصة لتخطي عدد مستخدميها 350 مليونًا.

وأشار إلى أنه تم ازدواج بعض الخطوط في مجال السكة الحديد، في ظل ظروف صعبة، وتطوير 360 مزلقانًا، وكذلك وتطوير الإشارات في القاهرة الإسكندرية وأيضًا المنيا وأسيوط والتكلفة ضخمة جدًا.

وأوضح وزير النقل، أن القيادة السياسية الآن تضع مخططات لربط القلاع والمدن الصناعية، وربطها من خلال منظومة وشبكة للسكة الحديد، يتم تنفيذها حاليًا لكنها ستأخذ وقتًا كبيرًا.


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