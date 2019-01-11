  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
يد مصر يخسر أمام سلوفينيا في أولي مبارياته بالأوليمبياد

بث مباشر.. مباراة مصر والسويد في كأس العالم

قطار

رئيس «السكك الحديدية»: أسعار التذاكر أرخص من التوك توك

صلاح

مفاجأة.. «صلاح» خارج أفضل 11 لاعبًا في أوروبا

احتجاجات السودان

قرار سوداني بشأن إطلاق الشرطة الغاز داخل مستشفى

نادي القضاة

"نادي القضاة" يفجر مفاجأة عن طلب "بدل غلاء" لأعضائه

الأرصاد

الأرصاد تحذر: موجة طقس سيئ تضرب البلاد بدءًا من الأحد

علي رضا تنغسيري

الحرس الثوري: سنحول الخليج إلى مستنقع دماء

صلاح

«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

ترامب

سيناريو مرعب وراء انسحاب أمريكا من سوريا

رحاب جمعة

لاعبة مصرية تعلن موافقتها على التجنيس بسبب تجاهل «الرياضة»

غدا محاكمة 45 متهمًا في أبراج الضغط العالى

قضايا وحوادث

محاكمة قاضي الحشيش
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

#

غدًا.. محاكمة مرسي و23 آخرين في التخابر مع حماس

#

تأجيل محاكمة 45 متهمًا في أبراج الضغط العالي لـ 12 يناير

#

غدا محاكمة 45 متهما في أبراج الضغط العالي

جنايات القاهرة

أبراج الضغط العالي

محاكمة 45 متهم

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 45 متهمًا بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، في القضية التى تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي". 

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الشيكولاتة" تثير الذعر بشارع جامعة الدول العربية
» «فيريرا» يتحدث عن علاقته بجماهير الزمالك
» تحركات عسكرية تركية على الحدود السورية
» «لاسارتي»: الأهلي جاهز لبداية مرحلة جديدة
» وزير النقل: 2019 عام الطفرات في السكة الحديد
» حقيقة حذف فلسطين من خريطة كتاب مدرسي
» مونديال اليد.. فوز قاتل لأنجولا على حساب قطر
» عامل يشعل النيران في جسد طالب لسبب غريب
» كأس آسيا.. الصين تتأهل إلى دور الـ8
» صاحب محل يقتل زوجته بعد حملها سفاحًا
» «مدرب كرواتيا»: «صلاح» أفضل من «ميسي»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان