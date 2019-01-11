» تحركات عسكرية تركية على الحدود السورية

11 يناير 2019 - 07:45 م

ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، اليوم الجمعة، أن تركيا أرسلت قافلة وحدات القوات الخاصة ومركبات مدرعة إلى إقليم هاتاي التركي على الحدود مع سوريا.

وأضافت الوكالة، أن الجيش أرسل القافلة لتعزيز الوجود العسكري التركي على الحدود قرب محافظة إدلب السورية التي باتت آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا.

وقالت الوكالة، إن القافلة وصلت إلى منطقة يايلاداجي في هاتاي وانطلقت منها باتجاه الوحدات المرابطة على الحدود.

وكان مصدر عسكري تركي، قال إن الجيش التركي يقوم بعملية تغيير دورية للقوات بالمنطقة ورفض توضيح ما إذا كانت الحركة تأتي استعدادًا لعملية داخل محافظة إدلب ذاتها.