» «لاسارتي»: الأهلي جاهز لبداية مرحلة جديدة

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المصريون

الاهلى

لاسارتي

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية فريقه للمرحلة الجديدة، مشيرًا إلى أن الجميع سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سنبذل قصارى جهدنا للفوز في مباراة الغد، وأصبحنا جاهزون للمرحلة الجديدة».

وتابع المدير الفني الجديد للأهلي: «درسنا الفريق المنافس بالفيديو ونعلم انهم فريق قوي ولديهم العديد من اللاعبين المميزين».

وأتم المدرب الأوروجوياني: «نعمل على استعادة المصابين، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين المتواجدين في معسكر الفريق للمباراة».

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الكونغولي في التاسعة مساء غدًا، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تأهل لدور مجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على فريق جيما آبا جيفار الإثيوبي في مجموع المباراتين 2 - 1.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب فرق فيتا كلوب وشبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.

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